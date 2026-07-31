Mayıs ayında CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Whatsapp hesabındaki "kaza" gündem oldu.

Köksal'ın hesabından paylaştığı iddia edilen ekran görüntülerinde, belediye bünyesindeki personel talepleri, görev yeri değişiklikleri ve kurum içi yazışmalara ilişkin bazı mesajların paylaşıldığı görüldü.

'BAŞKANIN OĞLUMU UYGUN BİR YERE ALACAĞINDAN EMİNİM'

Paylaşılan mesajlar arasında, yakınların işe alınmasına yönelik taleplerin yanı sıra görev değişiklikleriyle ilgili yazışmaların bulunduğu görüldü.

Paylaşılan bir mesajda, "Başkanım benim oğlumu uygun bir yere alacağınızdan eminim..." ifadeleri kullanılırken, bir başka görselde "Oğlum pazartesi istifa edeceğim diyor, vereceğiniz her karara saygı duyarım" şeklindeki ricalar dikkat çekti.

'BURCU KÖKSAL'CIYIZ' MESAJLARI

Bazı paylaşımlarda belediye çalışanları ve yöneticiler arasındaki tartışmalara ilişkin mesajlar da yer aldı.

Personelin otopark gibi birimlere sürüldüğü, yöneticiler arasında gruplaşmalar yaşandığı belirtilirken, mesajlarda yer alan "Biz dün de bugün de Burcu Köksal'cıyız" ve "Burcu Köksal az kaldı gidecek diyen..." ifadeleri belediye içi tartışmaları ortaya çıkardı.

'BU MESAJI ATAN' NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Olayda dikkat çeken bir diğer detay ise bazı mesajların altında yer alan notlar oldu.

Bir durum paylaşımında "Bu mesajı atan Ahmet Türk YÜNTAŞ'ta müdür yardımcısı" notuna yer verilmesi, gelen mesajların kimden geldiğini kayıt altına almak veya üçüncü kişilere iletmek isterken yanlışlıkla kamuoyuna açık şekilde paylaşıldığı ihtimalini gündeme getirdi.