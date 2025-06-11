'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam' gibi projelerde yer alan oyuncu Burcu Özberk, X hesabından Bali'deki kiralık villa fiyatlarıyla ilgili paylaşım yaptı.

"BİRİ DE AKRABAM"

"Bali'de kiralar, milleti kazıklamak isteyen Türkler yüzünden 2 katı oldu" diyen Özberk'in paylaşımı şöyle:

"Sürekli Bali videoları görüyorum. 'Aylık her şey dahil 50-70 bin TL arası kira vererek yaşarsınız' diye."

"3-4 sene önce gittiğimde en lüks villalar Airbnb'de bile maksimum 25 bin TL'ydi. Sonra kısa yoldan para kazanmak, milleti kazıklamak isteyen Türkler yüzünden 2 katı oldu. Biri de akrabam."

"SANKİ 70 BİN TL BEDAVA"

"Sanki 70 bin TL bedava. Değişik değişik insanların algılarıyla oynanan videolar türedi."

"Orada yaşayan ve Palm yağı yüzünden hasta olan o kadar çok insan var ki… Tatil için çok güzel ama o kadar yani. 'Her şeyi bırakıp Bali'ye taşındım' nedir yani?"