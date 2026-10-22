“Güneşin Kızları”, “Afilli Aşk”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Şahane Damat” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, uzun bir aranın ardından “Anne Yarısı” dizisiyle ekranlara döndü.

Dizide Zeynep karakterine hayat veren oyuncu, reytinglerde beklenen sonuçların alınamadığı ve yapımın final yapabileceği yönündeki iddialara rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

KARAVANDAKİ DANS ANLARI İLGİ GÖRDÜ

Set karavanından keyifli anlarını paylaşan Özberk, Gülşen’in sevilen şarkısı “Bangır Bangır” eşliğinde dans etti. Oyuncunun enerjik hareketlerinin yanı sıra belirgin karın kasları da paylaşımda öne çıkan ayrıntılardan oldu.

Özberk’in videosu kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Oyuncunun kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hayatında biri olup olmadığı sorulan Burcu Özberk, “Şu an iş odaklıyım, olursa duyarsınız” yanıtını vermişti.

Özberk’in açıklaması, özel hayatını şimdilik gözlerden uzak tutmayı tercih ettiğini ortaya koymuştu.