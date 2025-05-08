Koç – Dürtüsel Açlık Krizleri

Sabırsız Koç’lar için diyet listeleri fazla yavaş ilerleyen bir süreçtir. Aniden bastıran açlıkla ne bulursa yer, sonra da pişman olur. Fast-food tuzağına dikkat!

Boğa – Tatlı ve Konfor Yemekleri

Yemek yemeyi sanat gibi gören Boğalar için kalori hesabı yapmak işkence gibidir. Tatlılar, ev yapımı hamur işleri ve ‘annelik’ hissi veren tabaklar onun zayıf noktası.

İkizler – Sürekli Atıştırma

İkizler için düzenli öğün diye bir şey yoktur. Ne zaman, nerede, ne yiyeceği belli olmaz. Duygusal değil ama zihinsel açlığı yüksek.

Yengeç – Duygusal Yeme Patlamaları

Ruh hali bozulunca kendini mutfağa atan burç budur. Yalnızlık, kırgınlık veya özlem = karbonhidrat!

Aslan – Gösterişli Sofralar

Aslan için görsellik her şeydir. Diyet yemeği güzel sunulmuyorsa ilgisini çekmez. Dışarıda lüks sofralarda kontrolü kaybetmeye meyillidir.

Başak – Mükemmeliyetçiliğin Bedeli

Bir gün hata yaptıysa, “zaten bozdum” diyerek diyeti tamamen bırakabilir. Aşırı kuralcılığı kendisine zarar verir.

Terazi – ‘Hayır’ Diyemeyen Diyetçi

Sosyalleşmeyi seven Teraziler, arkadaşları “bir şey olmaz” dediğinde kolayca ikna olur. Dış etkilerden korunması şart.

Akrep – Gizli Kaçamaklar

Duygularını belli etmeyen Akrepler için gece kaçamakları büyük tehlike. Takıntılı diyetlerle bedenini zorlayabilir.

Yay – Kısıtlamaya Gelemeyen Ruh

Özgürlükçü Yay, “diyet listesi” lafını duyunca uzaklaşır. Seyahatlerde veya sosyal ortamlarda tüm plan çöker.

Oğlak – İşkolik Öğün Kaçırıcı

Oğlak burcu “yemek yemeye vakit yok” diyerek gün boyu aç kalır, sonra akşam çok fazla tüketir. Disiplini tersine işler.

Kova – Deneysel Diyet Kurbanı

Bugün vegan, yarın ketojenik… Her yeni trendi denemek ister ama süreklilik sağlayamaz. Dengesizlik kilo verdirmez.

Balık – Ruh Haline Göre Beslenme

Hayalci Balık için “diyetin ruhu” olmalı. Stres ve kırılganlıkla duygusal açlık yaşar, sonra motivasyonu tamamen kaybedebilir.