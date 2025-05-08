Koç – Dürtüsel Açlık Krizleri
Sabırsız Koç’lar için diyet listeleri fazla yavaş ilerleyen bir süreçtir. Aniden bastıran açlıkla ne bulursa yer, sonra da pişman olur. Fast-food tuzağına dikkat!
Boğa – Tatlı ve Konfor Yemekleri
Yemek yemeyi sanat gibi gören Boğalar için kalori hesabı yapmak işkence gibidir. Tatlılar, ev yapımı hamur işleri ve ‘annelik’ hissi veren tabaklar onun zayıf noktası.
İkizler – Sürekli Atıştırma
İkizler için düzenli öğün diye bir şey yoktur. Ne zaman, nerede, ne yiyeceği belli olmaz. Duygusal değil ama zihinsel açlığı yüksek.
Yengeç – Duygusal Yeme Patlamaları
Ruh hali bozulunca kendini mutfağa atan burç budur. Yalnızlık, kırgınlık veya özlem = karbonhidrat!
Aslan – Gösterişli Sofralar
Aslan için görsellik her şeydir. Diyet yemeği güzel sunulmuyorsa ilgisini çekmez. Dışarıda lüks sofralarda kontrolü kaybetmeye meyillidir.
Başak – Mükemmeliyetçiliğin Bedeli
Bir gün hata yaptıysa, “zaten bozdum” diyerek diyeti tamamen bırakabilir. Aşırı kuralcılığı kendisine zarar verir.
Terazi – ‘Hayır’ Diyemeyen Diyetçi
Sosyalleşmeyi seven Teraziler, arkadaşları “bir şey olmaz” dediğinde kolayca ikna olur. Dış etkilerden korunması şart.
Akrep – Gizli Kaçamaklar
Duygularını belli etmeyen Akrepler için gece kaçamakları büyük tehlike. Takıntılı diyetlerle bedenini zorlayabilir.
Yay – Kısıtlamaya Gelemeyen Ruh
Özgürlükçü Yay, “diyet listesi” lafını duyunca uzaklaşır. Seyahatlerde veya sosyal ortamlarda tüm plan çöker.
Oğlak – İşkolik Öğün Kaçırıcı
Oğlak burcu “yemek yemeye vakit yok” diyerek gün boyu aç kalır, sonra akşam çok fazla tüketir. Disiplini tersine işler.
Kova – Deneysel Diyet Kurbanı
Bugün vegan, yarın ketojenik… Her yeni trendi denemek ister ama süreklilik sağlayamaz. Dengesizlik kilo verdirmez.
Balık – Ruh Haline Göre Beslenme
Hayalci Balık için “diyetin ruhu” olmalı. Stres ve kırılganlıkla duygusal açlık yaşar, sonra motivasyonu tamamen kaybedebilir.