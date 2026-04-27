Astrolojiye göre her burcun güçlü yönleri olduğu kadar zayıf noktaları da bulunuyor. Günlük hayatta fark etmeden yaptığın bazı davranışlar, aslında burcunun en büyük zaafını ele veriyor olabilir. İşte burcuna göre en hassas olduğun o nokta…

KOÇ

Sabırsızlık. Hızlı hareket etmek isterken çoğu zaman düşünmeden karar verebilir, sonrasında pişmanlık yaşayabilirsin.

BOĞA

İnatçılık. Bildiğin yoldan şaşmamak bazen seni doğru fırsatlardan uzaklaştırabiliyor.

İKİZLER

Kararsızlık. Sürekli fikir değiştirmek, hem seni hem de çevrendekileri zorlayabiliyor.

YENGEÇ

Aşırı duygusallık. Kolay kırılabilir ve geçmişe takılı kalabilirsin.

ASLAN

Ego. İlgi görme isteğin bazen abartıya kaçabiliyor.

BAŞAK

Mükemmeliyetçilik. Her şeyin kusursuz olmasını istemek seni gereksiz strese sokabiliyor.

TERAZİ

Karar verememe. Herkesi memnun etmeye çalışırken kendi isteklerini geri plana atabilirsin.

AKREP

Kontrol ihtiyacı. Güven sorunları nedeniyle her şeyi kontrol altında tutmak isteyebilirsin.

YAY

Düşünmeden konuşmak. Açık sözlülük bazen kırıcı olabilir.

OĞLAK

Aşırı ciddiyet. Hayatı fazla sorumluluk odaklı yaşamak seni yorabilir.

KOVA

Mesafe. Duygularını göstermekte zorlanman ilişkilerini etkileyebilir.

BALIK

Gerçeklerden kaçış. Hayal dünyasında yaşamak bazen sorunları ertelemene neden olabilir.

Astrologlara göre bu zaaflar, fark edildiğinde avantaja da dönüşebiliyor. Önemli olan, bu özelliklerin seni yönetmesine izin vermek yerine onları doğru şekilde kullanabilmek.