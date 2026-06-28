Doğum haritasının tamamı kişilik üzerinde etkili olsa da Güneş burcu, karakterin temel eğilimlerini yansıtan önemli göstergeler arasında yer alıyor. Astrologlar, kişinin zayıf yönlerini tanımasının hem kendini geliştirmesine hem de çevresiyle daha sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. İşte burcuna göre en büyük zayıf noktan...

KOÇ - Sabırsızlık

Koç burcu hızlı sonuç almak ister, beklemekten hoşlanmaz. Bu nedenle düşünmeden hareket edebilir ve sonradan pişman olacağı kararlar verebilir.

BOĞA - Değişime direnç

Boğa burcu değişime karşı direnç göstermesiyle bilinir. Alıştığı düzeni bozmak istemediği için yeni fırsatları değerlendirmekte zorlanabilir ve inatçı tavırları nedeniyle eleştirilebilir.

İKİZLER - Kararsızlık

İkizler burcu sürekli farklı seçenekleri değerlendirdiği için net bir karar vermekte zorlanabilir ve başladığı işleri yarım bırakma eğilimi gösterebilir.

YENGEÇ - Geçmişe takılma

Yengeç burcu duygularıyla hareket eder. Geçmişe fazla takılması ve yaşadığı olayları uzun süre unutamaması, ilerlemesini zorlaştıran en önemli özelliklerinden biridir.

ASLAN - İlgi beklentisi

Aslan burcu takdir edilmek ister. Beklediği ilgiyi göremediğinde hayal kırıklığı yaşayabilir ve gururu nedeniyle eleştirileri kabul etmekte zorlanabilir.

BAŞAK - Mükemmeliyetçilik

Başak burcu en küçük ayrıntıya bile odaklanır. Bu durum hem kendisini hem de çevresindekileri gereksiz strese sokabilir.

TERAZİ - Kararsızlık ve herkesi memnun etme isteği

Terazi burcu herkesi memnun etmeye çalıştığı için kendi isteklerini ikinci plana atabilir. Karar verme aşamasında uzun süre düşünmesi de en belirgin zayıf yönlerinden biridir.

AKREP - Güvensizlik

Akrep burcu kolay kolay güvenmez. Güveni sarsıldığında affetmekte zorlanabilir ve olayları uzun süre unutmayabilir.

YAY - Sorumluluktan kaçma

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür. Sorumluluklardan sıkılabilir ve düşünmeden yaptığı açıklamalar nedeniyle istemeden çevresindeki insanları kırabilir.

OĞLAK - Duyguları geri plana atma

Oğlak burcu başarı odaklıdır. İş ve hedeflerine fazla yoğunlaşırken duygularını geri planda bırakabilir, bu da sosyal ilişkilerinde mesafeli görünmesine neden olabilir.

KOVA - Duygusal mesafe

Kova burcu bağımsızlığına çok önem verir. Duygularını ifade etmekte zorlanabilir ve zaman zaman çevresindekilere uzak veya soğuk bir izlenim verebilir.

BALIK - Gerçeklerden kaçma

Balık burcu olayları fazla idealize edebilir. Hayal kırıklığı yaşadığında ise içine kapanmayı tercih edebilir.