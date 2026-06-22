Astrologlar, kıskançlığın her zaman romantik ilişkilerle sınırlı olmadığını söylüyor. Bazı insanlar sevdiklerini, bazıları başarılarını, bazıları ise sahip oldukları düzeni kaybetme korkusu nedeniyle kıskançlık hissedebiliyor. İşte burcuna göre en kıskanç olduğun konu...
KOÇ – İLGİYİ PAYLAŞMAK
Koç burçları, sevdikleri insanların ilgisinin başka yöne kaymasından hoşlanmaz. Özellikle yakın çevrelerinde geri planda kalmak onları rahatsız edebilir.
BOĞA – GÜVEN DUYGUSU
Boğa burçları için güven her şeyden önemlidir. Sahip olduğu bağların zarar görme ihtimali bile onları huzursuz edebilir.
İKİZLER – DİKKAT ÇEKEN İNSANLAR
İkizler burçları, kendilerinden daha fazla ilgi gören kişileri fark etmeden kıskanabilir. Özellikle sosyal ortamlarda görünürlük onlar için önemlidir.
YENGEÇ – SEVDİKLERİ
Yengeç burçları, bağ kurdukları insanlara karşı oldukça sahiplenici olabilir. Sevdikleriyle arasına mesafe girmesinden hoşlanmazlar.
ASLAN – TAKDİR GÖRMEK
Aslan burçları emeklerinin fark edilmesini ister. Başkalarının daha fazla övgü alması onları rahatsız edebilir.
BAŞAK – BAŞARI
Başak burçları kendilerini sürekli geliştirmeye çalışır. Bu nedenle başkalarının başarılarıyla kendilerini kıyaslayabilirler.
TERAZİ – İLİŞKİLER
Terazi burçları, duygusal bağlarına önem verir. Yakın hissettiği insanlarla arasındaki denge bozulduğunda kıskançlık duygusu yaşayabilir.
AKREP – SADAKAT
Akrep burçları için güven ve bağlılık vazgeçilmezdir. Şüphe duyduklarında kıskançlık duygusu daha yoğun hissedilebilir.
YAY – ÖZGÜRLÜK
Yay burçları özgürlüklerine düşkündür. Kısıtlandıklarını hissettiklerinde veya başkalarının daha rahat yaşadığını düşündüklerinde huzursuz olabilirler.
OĞLAK – STATÜ
Oğlak burçları, hedeflerine ulaşmaya önem verir. Başkalarının kariyer veya maddi başarıları zaman zaman onları etkileyebilir.
KOVA – FARKLILIK
Kova burçları kendilerine özgü olmaktan hoşlanır. Başkalarının daha dikkat çekici veya sıra dışı görülmesi onları rahatsız edebilir.
BALIK – DUYGUSAL YAKINLIK
Balık burçları duygusal bağlara önem verir. Sevdikleri kişilerle aralarındaki sıcaklığın azalması onları kıskançlığa sürükleyebilir.