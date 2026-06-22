Astrologlar, kıskançlığın her zaman romantik ilişkilerle sınırlı olmadığını söylüyor. Bazı insanlar sevdiklerini, bazıları başarılarını, bazıları ise sahip oldukları düzeni kaybetme korkusu nedeniyle kıskançlık hissedebiliyor. İşte burcuna göre en kıskanç olduğun konu...

KOÇ – İLGİYİ PAYLAŞMAK

Koç burçları, sevdikleri insanların ilgisinin başka yöne kaymasından hoşlanmaz. Özellikle yakın çevrelerinde geri planda kalmak onları rahatsız edebilir.

BOĞA – GÜVEN DUYGUSU

Boğa burçları için güven her şeyden önemlidir. Sahip olduğu bağların zarar görme ihtimali bile onları huzursuz edebilir.

İKİZLER – DİKKAT ÇEKEN İNSANLAR

İkizler burçları, kendilerinden daha fazla ilgi gören kişileri fark etmeden kıskanabilir. Özellikle sosyal ortamlarda görünürlük onlar için önemlidir.

YENGEÇ – SEVDİKLERİ

Yengeç burçları, bağ kurdukları insanlara karşı oldukça sahiplenici olabilir. Sevdikleriyle arasına mesafe girmesinden hoşlanmazlar.

ASLAN – TAKDİR GÖRMEK

Aslan burçları emeklerinin fark edilmesini ister. Başkalarının daha fazla övgü alması onları rahatsız edebilir.

BAŞAK – BAŞARI

Başak burçları kendilerini sürekli geliştirmeye çalışır. Bu nedenle başkalarının başarılarıyla kendilerini kıyaslayabilirler.

TERAZİ – İLİŞKİLER

Terazi burçları, duygusal bağlarına önem verir. Yakın hissettiği insanlarla arasındaki denge bozulduğunda kıskançlık duygusu yaşayabilir.

AKREP – SADAKAT

Akrep burçları için güven ve bağlılık vazgeçilmezdir. Şüphe duyduklarında kıskançlık duygusu daha yoğun hissedilebilir.

YAY – ÖZGÜRLÜK

Yay burçları özgürlüklerine düşkündür. Kısıtlandıklarını hissettiklerinde veya başkalarının daha rahat yaşadığını düşündüklerinde huzursuz olabilirler.

OĞLAK – STATÜ

Oğlak burçları, hedeflerine ulaşmaya önem verir. Başkalarının kariyer veya maddi başarıları zaman zaman onları etkileyebilir.

KOVA – FARKLILIK

Kova burçları kendilerine özgü olmaktan hoşlanır. Başkalarının daha dikkat çekici veya sıra dışı görülmesi onları rahatsız edebilir.

BALIK – DUYGUSAL YAKINLIK

Balık burçları duygusal bağlara önem verir. Sevdikleri kişilerle aralarındaki sıcaklığın azalması onları kıskançlığa sürükleyebilir.