Kahve tercihleri de tıpkı insanlar gibi farklı karakterleri yansıtır. Kimisi sert ve yoğun tatlardan hoşlanırken, kimisi daha yumuşak ve dengeli aromaları tercih eder. Astrolojiye göre burçlar da bu seçimlerde ipucu verir ve hangi kahve türünün sana daha çok hitap ettiğini ortaya koyar.

Koç burcu hızlı ve enerjik yapısıyla espresso gibi güçlü ve net bir kahveye benzerken, Boğa burcu daha yumuşak ve keyif odaklı yapısıyla sütlü Türk kahvesi gibi huzurlu bir tatla özdeşleşir. İkizler burcu değişken ve hareketli karakteriyle latte gibi hafif ve akıcı seçeneklere yönelir. Yengeç burcu ise sıcak ve duygusal yapısıyla klasik Türk kahvesi gibi nostaljik ve samimi tatları sever.

Aslan burcu gösterişli ve dikkat çekici tarzıyla karamelli ya da köpüklü kahveleri tercih eder. Başak burcu detaycı yapısıyla özenle hazırlanmış cold brew gibi dengeli ve rafine tatlara yakınlık duyar. Terazi burcu uyum ve estetik arayışıyla cappuccino gibi dengeli karışımları benimser. Akrep burcu ise derin ve yoğun karakteriyle Americano gibi güçlü kahvelerle örtüşür.

Yay burcu özgür ruhuyla farklı tatları denemeyi sever ve genelde aromalı kahvelere yönelir. Oğlak burcu klasik ve ciddi yapısıyla sade filtre kahveyi tercih eder. Kova burcu yenilikçi bakış açısıyla soğuk kahveler ve farklı demleme yöntemlerine ilgi duyar. Balık burcu ise hayal gücü yüksek yapısıyla mocha gibi tatlı ve yumuşak içimli kahvelere daha yakındır.