Koç: 3. gün dayanamaz, pizza siparişi verir

Koç burcu sabırsız ve ani dürtülerle hareket eden bir yapıya sahip. Spora bayılsa da yemek konusunda kural tanımaz. Başladığı diyete 3 gün sadık kalır ama dördüncü gün "Ben bu hayatı böyle yaşayamam" diyerek pizza söyler.

Boğa: 10. gün bir tatlı kaçamağı

Boğa burcu yemeğin keyfini bilen burçların başında gelir. Ancak azmi sayesinde diyete uzun süre sadık kalabilir. 10. gün geldiğinde ise bir dilim baklavayı hak ettiğini düşünerek kendine ödül verir.

İkizler: 1 gün bile fazla!

İkizler’in kararsızlığı meşhurdur. Diyet listesiyle hevesle başlasa da ikinci öğünde canı hamburger ister. “Hayat kısa, neden kendimi kısıtlıyorum ki?” diye düşünür.

Yengeç: 7. gün annesinin köftesine karşı koyamaz

Yengeç için aile yemeği, diyet listesinden daha kutsaldır. 7. gün evde mis gibi bir sofra kurulduğunda o tabii ki rejim listesine değil, annesinin eline sadakat gösterir.

Aslan: 5. gün aynada kendini beğenirse bırakır

Aslan, dış görünüşüne önem verir ama aynı zamanda kendine fazlasıyla güvenir. 5. gün tartıda bir kilo eksik görse, “Ben zaten mükemmelim” deyip diyet defterini kapatır.

Başak: 30 gün listeden şaşmaz!

Başak burcu, disiplinin ve düzenin temsilcisidir. Diyetisyenine saat başı rapor bile atar. Ay dolmadan hedefe ulaşır, sonra da devam planı yapar.

Terazi: 6. gün arkadaş ısrarına dayanamaz

Terazi için sosyal hayat, beslenme düzeninden daha önemlidir. 6. gün bir arkadaş davetinde “Sadece bir kadeh şarapla bozulmaz” diyerek diyeti rafa kaldırır.

Akrep: 14. gün gizlice kaçamak yapar

Akrep, diyet yaptığını bile söylemek istemez. Kendi içinde savaş verir, 14 gün boyunca disiplinli davranır ama sonra gizli bir çikolata kutusu ile anlaşma yapar.

Yay: 2. gün başka bir diyet fikrine geçer

Yay için özgürlük her şeydir. Tek bir listeye bağlı kalmak zor gelir. 2. gün “Ketojenik bana göre değilmiş, aralıklı oruca geçiyorum” deyip başa döner.

Oğlak: 60 gün sonra hala bırakmamıştır

Oğlak kararlı, sabırlı ve hedef odaklıdır. Diyet yapıyorsa, sonucu alana kadar bırakmaz. 60 gün sonra bile yeni bir program arayışında olabilir.

Kova: 4. gün kendi tarifini yaratır

Kova, sıra dışılığı sever. Diyet listesine uymaz ama kendi yaratıcı, sağlıklı tarifleriyle yoluna devam eder. 4. gün o listeyi çöpe atar ama bu, süreci bıraktığı anlamına gelmez.

Balık: 8. gün duygusal bir anla bozar

Balık için duygular çok önemlidir. 8. gün kötü bir haber alır ya da romantik bir film izler, ardından çikolatalar raflardan iner. “Bir kerecik” diyerek kendine teselli verir.