Elbette bu eşleştirmelerin bilimsel bir dayanağı bulunmuyor. Ancak yüzyıllardır farklı kültürlerde kullanılan değerli ve yarı değerli taşlar, günümüzde de birçok kişi tarafından kişisel sembol veya uğur nesnesi olarak tercih ediliyor. Peki astrolojiye göre hangi burç hangi taşla eşleştiriliyor?
Koç – Yakut
Enerjik ve lider ruhlu Koç burcu için yakut taşı öneriliyor. Cesaret, kararlılık ve özgüveni temsil ettiği düşünülüyor.
Boğa – Zümrüt
Sakinliği ve güven duygusunu ön planda tutan Boğalar için zümrüt öne çıkıyor. Taşın huzur ve dengeyi simgelediğine inanılıyor.
İkizler – Akik
Hareketli ve meraklı yapısıyla bilinen İkizler burcu, iletişim ve zihinsel berraklıkla ilişkilendirilen akik taşıyla eşleştiriliyor.
Yengeç – Ay Taşı
Duygusal ve sezgisel yönü güçlü olan Yengeçler için ay taşı tavsiye ediliyor. Taşın iç huzuru desteklediği düşünülüyor.
Aslan – Kehribar
Dikkat çekmeyi seven ve özgüveni yüksek Aslan burçları için kehribar öne çıkıyor. Enerji ve canlılıkla ilişkilendiriliyor.
Başak – Safir
Detaycı ve analitik Başak burcunun taşı olarak safir gösteriliyor. Bilgelik ve odaklanmayı simgelediğine inanılıyor.
Terazi – Pembe Kuvars
Uyum ve estetiğe önem veren Teraziler için pembe kuvars öneriliyor. Sevgi ve duygusal dengeyle bağdaştırılıyor.
Akrep – Obsidyen
Gizemli ve güçlü karakteriyle bilinen Akrep burcu, koruyucu özellikleriyle öne çıkan obsidyen taşıyla eşleştiriliyor.
Yay – Turkuaz
Maceracı ve özgürlüğüne düşkün Yay burcu için turkuaz taşı öneriliyor. Şans ve yolculuklarla ilişkilendiriliyor.
Oğlak – Oniks
Disiplinli ve kararlı Oğlakların taşı olarak oniks gösteriliyor. Güçlü duruş ve dayanıklılığı temsil ettiği düşünülüyor.
Kova – Ametist
Yenilikçi ve sıra dışı fikirleriyle tanınan Kova burcu için ametist öne çıkıyor. Zihinsel denge ve yaratıcılıkla ilişkilendiriliyor.
Balık – Akuamarin
Hayal gücü yüksek ve duygusal Balık burcunun taşı olarak akuamarin kabul ediliyor. Sakinlik ve sezgileri güçlendirdiğine inanılıyor.