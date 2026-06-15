Elbette bu eşleştirmelerin bilimsel bir dayanağı bulunmuyor. Ancak yüzyıllardır farklı kültürlerde kullanılan değerli ve yarı değerli taşlar, günümüzde de birçok kişi tarafından kişisel sembol veya uğur nesnesi olarak tercih ediliyor. Peki astrolojiye göre hangi burç hangi taşla eşleştiriliyor?

İşte burcunuza göre uğur getirdiğine inanılan o taşlar...

Koç – Yakut

Enerjik ve lider ruhlu Koç burcu için yakut taşı öneriliyor. Cesaret, kararlılık ve özgüveni temsil ettiği düşünülüyor.

Boğa – Zümrüt

Sakinliği ve güven duygusunu ön planda tutan Boğalar için zümrüt öne çıkıyor. Taşın huzur ve dengeyi simgelediğine inanılıyor.

İkizler – Akik

Hareketli ve meraklı yapısıyla bilinen İkizler burcu, iletişim ve zihinsel berraklıkla ilişkilendirilen akik taşıyla eşleştiriliyor.

Yengeç – Ay Taşı

Duygusal ve sezgisel yönü güçlü olan Yengeçler için ay taşı tavsiye ediliyor. Taşın iç huzuru desteklediği düşünülüyor.

Aslan – Kehribar

Dikkat çekmeyi seven ve özgüveni yüksek Aslan burçları için kehribar öne çıkıyor. Enerji ve canlılıkla ilişkilendiriliyor.

Başak – Safir

Detaycı ve analitik Başak burcunun taşı olarak safir gösteriliyor. Bilgelik ve odaklanmayı simgelediğine inanılıyor.

Terazi – Pembe Kuvars

Uyum ve estetiğe önem veren Teraziler için pembe kuvars öneriliyor. Sevgi ve duygusal dengeyle bağdaştırılıyor.

Akrep – Obsidyen

Gizemli ve güçlü karakteriyle bilinen Akrep burcu, koruyucu özellikleriyle öne çıkan obsidyen taşıyla eşleştiriliyor.

Yay – Turkuaz

Maceracı ve özgürlüğüne düşkün Yay burcu için turkuaz taşı öneriliyor. Şans ve yolculuklarla ilişkilendiriliyor.

Oğlak – Oniks

Disiplinli ve kararlı Oğlakların taşı olarak oniks gösteriliyor. Güçlü duruş ve dayanıklılığı temsil ettiği düşünülüyor.

Kova – Ametist

Yenilikçi ve sıra dışı fikirleriyle tanınan Kova burcu için ametist öne çıkıyor. Zihinsel denge ve yaratıcılıkla ilişkilendiriliyor.

Balık – Akuamarin

Hayal gücü yüksek ve duygusal Balık burcunun taşı olarak akuamarin kabul ediliyor. Sakinlik ve sezgileri güçlendirdiğine inanılıyor.