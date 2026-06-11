Astrologlara göre her burç belirli renklerle daha güçlü bir bağ kuruyor. Kimi dikkat çekici ve enerjik tonları tercih ederken, kimi daha sakin ve huzur veren renklerle özdeşleşiyor. İşte burcuna göre seni en iyi yansıtan renkler...

Koç: Kırmızı

Enerjiyi, cesareti ve liderliği temsil eden kırmızı, Koç burcunun mücadeleci yapısıyla uyum sağlıyor.

Boğa: Yeşil

Doğayla bağı güçlü olan Boğalar için yeşil renk huzuru, güveni ve istikrarı simgeliyor.

İkizler: Sarı

Hareketli ve meraklı yapısıyla bilinen İkizler, enerjisini sarı rengin canlılığında buluyor.

Yengeç: Gümüş

Duygusal ve sezgisel yönü güçlü olan Yengeçler için gümüş rengi hassasiyeti ve zarafeti temsil ediyor.

Aslan: Altın Sarısı

Gösterişli ve dikkat çekmeyi seven Aslan burçları, altın tonlarının ihtişamıyla özdeşleşiyor.

Başak: Lacivert

Disiplini ve düzeni seven Başaklar için lacivert güveni ve ciddiyeti simgeliyor.

Terazi: Pembe

Uyum ve estetik arayışındaki Teraziler, romantik ve zarif pembe tonlarına yakın hissediyor.

Akrep: Siyah

Gizemli ve güçlü karakteriyle tanınan Akrepler için siyah en belirgin renk olarak öne çıkıyor.

Yay: Mor

Özgürlüğüne düşkün ve keşfetmeyi seven Yay burçları için mor, bilgeliği ve vizyonu temsil ediyor.

Oğlak: Kahverengi

Kararlı ve sorumluluk sahibi Oğlaklar, güven veren kahverengi tonlarıyla uyum yakalıyor.

Kova: Turkuaz

Yenilikçi ve sıra dışı fikirleriyle bilinen Kovalar için turkuaz özgünlüğü simgeliyor.

Balık: Deniz Mavisi

Hayal gücü yüksek ve duygusal Balıklar, deniz mavisinin sakin enerjisiyle özdeşleşiyor.