Bazı burçlar risk almaktan çekinirken, bazıları düşünmeden harcama yapabiliyor. Kimileri fırsatları kaçırıyor, kimileri ise elindekiyle yetinmek yerine sürekli daha fazlasını arıyor. İşte astrologlara göre burçların zengin olmasını engelleyen o alışkanlıklar...

KOÇ - Sabırsızlık

Hızlı sonuç almak istemen, uzun vadeli kazanç fırsatlarını gözden kaçırmana neden olabiliyor.

BOĞA - Konfor düşkünlüğü

Kendini ödüllendirmek için yaptığın harcamalar zamanla bütçeni zorlayabiliyor.

İKİZLER - Kararsızlık

Sürekli fikir değiştirmek, fırsatları değerlendiremeden kaçırmana yol açabiliyor.

YENGEÇ - Aşırı temkinli olmak

Risk almaktan kaçınman, büyüme fırsatlarını fark etmeni zorlaştırabiliyor.

ASLAN - Gösteriş merakı

İyi bir izlenim bırakmak için yaptığın gereksiz harcamalar maddi dengenin bozulmasına neden olabiliyor.

BAŞAK - Mükemmeliyetçilik

Her şeyin kusursuz olmasını beklemek, bazı fırsatları değerlendirmeden kaçırmana yol açabiliyor.

TERAZİ - Hayır diyememek

Herkesi memnun etmeye çalışırken kendi çıkarlarını ikinci plana atabiliyorsun.

AKREP - Kontrolcülük

Her şeyi tek başına yönetmeye çalışman, ilerleme hızını yavaşlatabiliyor.

YAY - Fazla risk almak

Heyecan verici fırsatlara kapılarak düşünmeden hareket etmek maddi kayıplara neden olabiliyor.

OĞLAK - Kendini fazla yormak

Sadece çalışarak kazanılabileceğine inanmak, farklı fırsatları görmeni engelleyebiliyor.

KOVA - Disiplinsizlik

Sıra dışı fikirlerin güçlü olsa da istikrarsızlık hedeflerine ulaşmanı zorlaştırabiliyor.

BALIK - Gerçeklerden uzaklaşmak

Büyük hayaller kurarken uygulama kısmını ihmal etmek planlarının yarım kalmasına neden olabiliyor.