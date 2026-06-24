Bazı burçlar risk almaktan çekinirken, bazıları düşünmeden harcama yapabiliyor. Kimileri fırsatları kaçırıyor, kimileri ise elindekiyle yetinmek yerine sürekli daha fazlasını arıyor. İşte astrologlara göre burçların zengin olmasını engelleyen o alışkanlıklar...
KOÇ - Sabırsızlık
Hızlı sonuç almak istemen, uzun vadeli kazanç fırsatlarını gözden kaçırmana neden olabiliyor.
BOĞA - Konfor düşkünlüğü
Kendini ödüllendirmek için yaptığın harcamalar zamanla bütçeni zorlayabiliyor.
İKİZLER - Kararsızlık
Sürekli fikir değiştirmek, fırsatları değerlendiremeden kaçırmana yol açabiliyor.
YENGEÇ - Aşırı temkinli olmak
Risk almaktan kaçınman, büyüme fırsatlarını fark etmeni zorlaştırabiliyor.
ASLAN - Gösteriş merakı
İyi bir izlenim bırakmak için yaptığın gereksiz harcamalar maddi dengenin bozulmasına neden olabiliyor.
BAŞAK - Mükemmeliyetçilik
Her şeyin kusursuz olmasını beklemek, bazı fırsatları değerlendirmeden kaçırmana yol açabiliyor.
TERAZİ - Hayır diyememek
Herkesi memnun etmeye çalışırken kendi çıkarlarını ikinci plana atabiliyorsun.
AKREP - Kontrolcülük
Her şeyi tek başına yönetmeye çalışman, ilerleme hızını yavaşlatabiliyor.
YAY - Fazla risk almak
Heyecan verici fırsatlara kapılarak düşünmeden hareket etmek maddi kayıplara neden olabiliyor.
OĞLAK - Kendini fazla yormak
Sadece çalışarak kazanılabileceğine inanmak, farklı fırsatları görmeni engelleyebiliyor.
KOVA - Disiplinsizlik
Sıra dışı fikirlerin güçlü olsa da istikrarsızlık hedeflerine ulaşmanı zorlaştırabiliyor.
BALIK - Gerçeklerden uzaklaşmak
Büyük hayaller kurarken uygulama kısmını ihmal etmek planlarının yarım kalmasına neden olabiliyor.