Koç Burcu (21 Mart – 19 Nisan)

Enerjik, atılgan ve rekabetçi Koç’lar, hızlı sonuç almak ister. Sabırsız yapıları nedeniyle uzun süren detokslar ya da kısıtlayıcı diyetler onlara göre değildir. Yüksek proteinli beslenme, enerji seviyelerini sabit tutar ve kas kütlesi oluşumuna destek sağlar. Egzersizle desteklenen dinamik diyetler tam onlara göredir. Aç kalmak yerine hareketli kalmak, Koç’un formülü olabilir.

Boğa Burcu (20 Nisan – 20 Mayıs)

Yemeğin tadına, dokusuna, sunumuna önem veren Boğa’lar, diyette keyifli olanı arar. Açlık krizleri bu burcu yoldan çıkarabilir; bu yüzden besleyici, doyurucu ve lezzetli olan Akdeniz diyeti ideal seçimdir. Zeytinyağlılar, taze sebzeler, peynir ve tam tahıllarla hazırlanan tarifler, Boğa’nın doğasına uygun beslenme sunar. Sabırla ilerler, ama istikrarlı şekilde sonuç alır.

İkizler Burcu (21 Mayıs – 20 Haziran)

Değişken ve meraklı İkizler, aynı besinleri günlerce yemeye tahammül edemez. Rutinler onları sıkar, bu yüzden çeşitlilik içeren, esnek diyetler daha uygundur. Aralıklı oruç gibi zaman bazlı sistemler, hem zihinsel hem bedensel dinamizmini destekler. Ayrıca yemek hazırlarken bilgi araştırmak, tarif değiştirmek, İkizler için eğlenceli olabilir.

Yengeç Burcu (21 Haziran – 22 Temmuz)

Evine düşkün ve duygusal Yengeç’ler, yemeği sadece beslenme değil, bir “duygu regülasyonu” aracı olarak da kullanır. Bu nedenle duygusal açlık krizlerine karşı dikkatli olunmalı. Ev yapımı hafif yemeklerle, kan şekeri dengesi kurulan diyetler onlar için ideal. Beslenmenin duygusal boyutunu fark etmek ve destekleyici alışkanlıklar geliştirmek çok önemli.

Aslan Burcu (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Kendine özen göstermeyi seven Aslan’lar, estetik ve gösterişli sofralara düşkündür. Düşük karbonhidratlı diyetlerle formda kalabilir ama bunu lüks ve kaliteli sunumlarla birleştirmek ister. Motivasyonları dış görünümle doğrudan bağlantılıdır. Başarılarını paylaşmak, aynada fark yaratmak Aslan’ın sürdürülebilirliğini artırır. Sunum sizin için önemliyse, tabağınız bir sanat eseri gibi görünmeli.

Başak Burcu (23 Ağustos – 22 Eylül)

Detaycı, düzenli ve sağlık takıntılı Başak’lar, listelemeyi ve plan yapmayı sever. Bu yüzden sebze ağırlıklı, bilimsel temelli ve etik değerlere uygun diyetler onlar için uygundur. Vejetaryen ya da vegan beslenme, Başak’ın doğasına hitap eder. Aynı zamanda bağırsak sağlığına dikkat eder, probiyotik besinleri önemser. Diyet listelerini titizlikle takip eder ve başarıya giden yolda sabırlıdır.

Terazi Burcu (23 Eylül – 22 Ekim)

Zarif ve estetik düşkünü Terazi’ler, dengeli yaşam tarzına eğilimlidir. Ne çok aç kalmak ister ne de fazla yemek. Porsiyon kontrolü ve estetik sunumlar içeren dengeli diyetler onlar için biçilmiş kaftandır. Sosyal burç olduklarından, bir diyet arkadaşına sahip olmak başarı oranlarını artırır. Tat-koku-doku uyumu onlar için önemlidir; diyette görsel tatmin de motive edici olur.

Akrep Burcu (23 Ekim – 21 Kasım)

Tutkulu ve kararlı Akrep’ler, bir diyete baş koyduğunda sonuna kadar gider. Özdisiplinleri yüksek olduğundan, ketojenik ya da su orucu gibi katı diyetlerde başarılı olabilir. Detoks ve arınma süreçleri ruhlarına da iyi gelir. Ancak duygusal iniş çıkışlar yaşadıklarında yeme davranışları değişebilir; bunu fark etmek sürdürülebilirlik açısından önemli.

Yay Burcu (22 Kasım – 21 Aralık)

Özgürlüğüne düşkün, seyahat etmeyi seven Yay’lar, çok katı kurallardan hoşlanmaz. Bu nedenle fleksitaryen gibi esnek beslenme biçimleri onlara iyi gelir. Egzotik mutfaklara meraklı olduklarından, yemek onlar için aynı zamanda bir keşif alanıdır. Uzun süren kısıtlamalar, motivasyonlarını düşürür. Pratik tarifler, dışarıda da uygulanabilir çözümler tercih edilmelidir.

Oğlak Burcu (22 Aralık – 19 Ocak)

Disiplinli, sabırlı ve sorumluluk sahibi Oğlak’lar, diyetin uzun vadeli faydalarını önemser. Klasik, kalori bazlı planlı diyetler, bu burca çok uygundur. Programlara bağlı kalmakta sorun yaşamazlar; ancak zaman zaman dinlenmeye ve ödüllendirmeye de ihtiyaç duyarlar. Hedefe ulaşmak için yavaş ama sağlam adımlarla ilerlerler.

Kova Burcu (20 Ocak – 18 Şubat)

Farklı olanı seven, teknolojiye meraklı Kova’lar, klasik diyetlerden sıkılır. Onlar için trend beslenme biçimleri, mobil uygulamalarla desteklenen sistemler çok daha caziptir. Aralıklı oruç, çiğ beslenme ya da dönemsel veganlık gibi alışılmışın dışındaki yaklaşımlar, yaratıcılıklarını da besler.

Balık Burcu (19 Şubat – 20 Mart)

Hayal gücü güçlü, sezgisel Balık’lar, beslenmeyi bir şifa alanı gibi görür. Bitkisel içerikli, hafif ve ruhsal bütünlük sağlayan diyetler onlar için daha uygundur. Sıvı tüketimini artırmak, aromaterapik takviyelerle desteklemek, Balık’ın sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ancak duygusal yeme tuzağına düşmemek için farkındalık çalışmaları şarttır.