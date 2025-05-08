BURDUR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BURDUR1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2022/356

KARAR NO : 2025/223

SANIK : SERDAR ŞAH, Nikmuhammed ve Perigül oğlu 2003 Afganistan d.lu

SUÇ : Bir Ev Hayvanına veya Evcil Hayvana Acımasız ve Zalimce Muamelede Bulunmak

SUÇ TARİHİ : 04/05/2022

KARAR TARİHİ : 27/03/2025

Mahkememizin 2022/356 esas ve 2025/223 karar sayılı dosyasında sanık SERDAR ŞAH hakkında "Bir Ev Hayvanına veya Evcil Hayvana Acımasız ve Zalimce Muamelede Bulunmak" suçundan yapılan yargılama neticesinde beraat kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa ait herhangi bir adres tespit edilemediğinden tebliğ işleminin gerçekleştirilemediği bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince sanık hakkında ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla, hazırlanan bu metnin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 24.04.2025

#ilangovtr Basın no ILN02219129