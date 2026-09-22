Burdur merkez Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda acı bir olay meydana geldi. ÇALIŞTIĞI DAİREDE BİR ANDA YERE YIĞILDI Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye boya yapmak amacıyla giden Mehmet Mutlu (55), çalışma gerçekleştirdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Durumun fark edilmesi üzerine adrese zaman kaybetmeksizin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Mehmet Mutlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin dairede gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından Mutlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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