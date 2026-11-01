Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Denizli-Antalya kara yolu üzerinde bulunan Bayır köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün A. (44) idaresindeki 15 HT 933 plakalı otomobil ile Emre K. (38) yönetimindeki 34 GIE 214 plakalı otomobil kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kavşak adeta savaş alanına döndü.

AYNI ARAÇTAKİ 2 KADIN CAN VERDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza mahalline hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 15 HT 933 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 15 HT 933 plakalı otomobilin sürücüsü Ergün A. ile aynı araçta bulunan Sultan S., Azime Ç. ve Meryem S.Ç. yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının kaza mahallinde yaptığı incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın cenazeleri morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale dönerken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.