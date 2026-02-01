Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda, Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda kazada hayatını kaybedenlerin sayısını 7 olarak duyurdu.

