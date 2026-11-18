Burdur’da bir evin bahçesinde istiflenen saman balyalarında çıkan yangında yaklaşık 180 ton saman yanarak zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de iş makineleriyle destek vererek seferber oldu.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Burdur merkez Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Koç’a ait evin bahçesinde bulunan saman balyalarından henüz belirlenemeyen bir nedenle duman ve alevler yükselmeye başladı.

Yangını fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önlemek için müdahaleye başlarken, yangını duyan komşular da 6 adet iş makinesiyle söndürme ve yanan balyaları ayırma çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin ve vatandaşların ortaklaşa yürüttüğü yaklaşık 4 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 180 ton balya samanın küle döndüğü olayla ilgili polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.