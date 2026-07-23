Burdur kent merkezinde bulunan Şeker Fabrikası işletmesinde, önceki kampanya dönemleri de dahil olmak üzere atık su deşarjları ve küspe kaynaklı koku sorunları nedeniyle belediye tarafından çok sayıda uyarı yapıldığı bildirildi. Bu yılki kampanya döneminde satışı gerçekleştirilemeyen ve fabrika sahasında istiflenen küspe silajlarında zaman içerisinde deformasyon ve patlamalar meydana geldiği, bunun da çevreye kötü koku yayılmasına neden olduğu belirtildi.

40 BİN KÜSPE SİLAJI TESPİT EDİLDİ

Burdur Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, artan şikayetler üzerine 22 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimde fabrika sahasında yaklaşık 40 bin adet küspe silajı bulunduğu tespit edildi.

Denetim sonucunda, Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin ilgili maddesi kapsamında fabrikaya idari para cezası uygulandı. Ayrıca küspe silajlarının sahadan tamamen kaldırılacağı tarihe kadar günlük olarak koku giderici uygulama yapılması yönünde işletmeye ihbarname bırakıldı.

Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin konuyu günlük olarak takip edeceği açıklandı.

Ercengiz: “Çiftçimiz hem mağdur oluyor hem maliyetleri artıyor”

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler nedeniyle fabrikaya ceza uygulamak zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi:

“1955 yılından bu yana hizmet veren fabrikamız, Burdur için önemli bir ekonomik değerdir. Ancak ilk kez küspe konusunda böyle bir sorunla karşı karşıya kaldık. Eskiden pancarını teslim eden çiftçimiz sıraya girer, kesilen pancarın küspesini alır ve köyüne dönerdi.”

“KÜSPE ÜRETİCİNİN HAKKI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ”

Küspenin ayrıca gelir elde etmek amacıyla satışa sunulmasının üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade eden Ercengiz, şöyle devam etti:

“Zaten zor şartlarda üretim yapan çiftçimiz kendi küspesini alamayınca hem önemli bir hammadde değerlendirilemiyor hem de hayvancılık yapan üreticimizin yem maliyetleri artıyor.”

Ercengiz, yetkililere çağrıda bulunarak, “2026-2027 kampanya döneminden itibaren geçmişte olduğu gibi pancar üreticimize kesilen pancarın küspesini verelim. Böylece hem bu kötü koku sorunuyla karşılaşmayız hem de üreticimizin mağduriyetini önleriz” dedi. Sıcak hava koşullarında koku nedeniyle vatandaşların yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiğini belirten Ercengiz, “Bu sıcak yaz gününde kapı ve pencerelerini açamayan değerli halkımızın haklı isyanına lütfen kulak verelim” ifadelerini kullandı.