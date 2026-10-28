Kaza, saat 20.00 sıralarında Burdur merkezdeki Armağan İlci Bulvarı TOKİ Kavşağı’nda yaşandı. Hüseyin B.’nin kullandığı 15 AAD 799 plakalı özel bir kursa ait öğrenci servis minibüsü ile Ahmet T. yönetimindeki 15 BB 615 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 12 ÖĞRENCİ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE SEVKEDİLDİ Kazada yaralanmadıkları belirtilen servis minibüsündeki 12 öğrenci, tedbir amacıyla ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Otomobil ve servis minibüsünün sürücüleri ise ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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