Burdur Orman İşletme Müdürlüğü, yaklaşan yangın sezonu öncesinde hazırlıklarını sahaya taşıdı. Şeker Plajı’nda gerçekleştirilen tatbikatta, olası orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahale senaryoları uygulandı.

Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, tüm ekiplerin sezon öncesi hazır hale getirildiğini vurgulayarak, eğitim ve tatbikatların kesintisiz sürdüğünü ifade etti. Karataş, Burdur genelinde 425 bin 645 hektarlık orman alanı bulunduğunu, bunun önemli bir bölümünün yangına hassas bölgelerden oluştuğunu söyledi.

Yangınlara müdahale gücüne ilişkin bilgi veren Karataş, 29 arazöz, 5 su ikmal aracı, 29 öncü araç, 10 iş makinesi ve 508 personelin görev başında olduğunu belirtti. Ayrıca kent genelinde göl, gölet, baraj ve havuzlardan oluşan 91 su kaynağının da müdahale sürecinde aktif olarak kullanılabileceğini kaydetti.

Öte yandan 2025 yılı içerisinde Burdur’da çıkan 15 orman yangınında toplam 1130 hektar alanın zarar gördüğünü aktaran Karataş, yeni döneme ilişkin tedbirleri de açıkladı. Buna göre, 1 Haziran – 1 Kasım 2026 tarihleri arasında ormanlara girişler izne tabi olacak. Belirlenen mesire alanları dışındaki bölgelerde ateş yakmak, kamp yapmak ve izinsiz etkinlik düzenlemek ise yasak kapsamında olacak.