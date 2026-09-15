Burdur'da sabahın erken saatlerinde tarım işçilerini taşıyan aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

KAVŞAKTA İKİ MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Kaza, saat 06.00 sıralarında Antalya kavşağında yaşandı. Isparta'dan Burdur'a tarım işçilerini taşımakta olan Adem A. yönetimindeki 32 ADT 010 plakalı minibüs ile Hüseyin A. kontrolündeki 15 AC 563 plakalı minibüs kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

10 KADIN İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Her iki araç sürücüsünün de yara almadan atlattığı kazada, 32 ADT 010 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan ve 2'sinin Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 10 kadın tarım işçisi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.