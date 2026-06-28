Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan iki kişi, sağ olarak bulundu. Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur Polis Göl Tesisleri mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İlyas Köyü'nden arkadaşlarını arayan 38 yaşındaki Moğolistan uyruklu O.B. ile 20 yaşındaki B.A., kanoyla Burdur Gölü'ne açıldıklarını ve saat 18.30 sıralarında Lisinia bölgesinden karaya çıkacaklarını bildirdi. Ancak belirtilen saatte kendilerinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölde kaybolduğu değerlendirilen iki kişinin bulunması için botlarla arama çalışması başlatılırken, karadan da ekipler destek verdi. Çalışmalarda dron da kullanılarak göl ve çevresi havadan ve karadan tarandı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda O.B. ve B.A., İlyas köyü bölgesinde sağ olarak bulundu. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan iki kişi, tedbir amacıyla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan O.B. ile B.A.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.