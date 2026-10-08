Yeşilova ilçesi Dereköy yolunda Taşpınar-Kavak yol ayrımında, saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada üç otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri takla atarken, diğerleri ise büyük hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İncelemelerde Musa Çakır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aynı araçtaki Uğur Yalçın, Burcu Çakır ve Elif Çakır ile diğer araçlardaki Safi Can, Ali Rıza Altuntaş, Havana Şengül ve Gürsel Şengül ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.

Uğur Yalçın'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışmasının ardından olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.