Mustafa Eren Baş idaresindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Ali Kemal Erdem Bulvarı üzerinde Ömer Ö. yönetimindeki 15 DR 735 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçlarda bulunan Ahmet A.A, Halil M.B, Mevlüt M.Ö, Hasan E.S. ve sürücü Ömer Ö. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baş'ın cenazesi ise morga götürüldü.

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