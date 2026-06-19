İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefonla arayarak kendisini "Mersin TEM müdürü" olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre 14 Haziran'da Kocamaz'ı arayan kişi, Mersin'de yürütülen "FETÖ" odaklı bir operasyonda milletvekiline ait kimliğin ele geçirildiğini söyledi.

Şüpheli, Kocamaz'tan para ve değerli eşyalarını kendisine teslim etmesini istedi.

ALTIN VE DÖVİZLERİNİ ELDEN TESLİM ETTİ

Bunun üzerine Kocamaz'ın Ankara'daki Başkent Üniversitesi'ne giderek yaklaşık 61,9 milyon liralık 10 kilo altın ve ziynet eşyasını, yaklaşık 3 milyon 158 bin liralık 68 bin dolar ile yaklaşık 101 bin liralık 1900 euroyu elden teslim etti.

Ayrıca Kocamaz'ın şüphelinin hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdiği öğrenildi.

TOPLAM 67,5 MİLYON TL KAPTIRDI

Toplamda yaklaşık 67,5 milyon lira değerindeki para ve eşyayı teslim eden Kocamaz, daha sonra durumdan şüphelenerek polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüpheli, İstanbul'da bir taksi içerisinde altın ve paralarla birlikte yakalandı.