BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/136 Esas

DAVALI : KAZİM ÇAKMAK; TC NO: 355******56

Mahkememiz dosya davalısı Kazım Çakmak'ın adresine ulaşılamamış olduğundan ilanen tebliğine karar verilmiş olduğu anlaşılmakla, ek bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ek bilirkişi raporunda " İtiraz dilekçesinde parselin zemindeki fiili durumunun Kadastro kayıtları ile karşılaştırılmadığı iddia edilmiştir. Keşif günü zeminde ölçü yapılarak Kadastro Paftaları ile karşılaştırma yapılmıştır. Komşu parseller ile olan zeminde Kadastro Paftaları karşılaştırma kıyaslaması yapılmıştır. Ölçüler Jeodezik GPS ile Tusaga aktif sistemi kullanılarak yapılmıştır. Koordinat verileri ve yüzölçüm hesapları Burhaniye Kadastro Biriminden temin edilerek ,teknik evraklar olarak dosya içerisinde mevcuttur. İncelemelerimiz sırasında dosyada mevcut olan bu değerleri kullandık. Davacının dosyaya sunmuş olduğu bilgi belge ve beyanlar tarafımızdan göz önüne alınmış, istediği bütün hususlar bir önceki raporumuzda detaylı olarak (krokileri ekte mevcuttur) işlenmiştir. Raporumuza ekleyebileceğimiz başkaca bir husu yoktur" şeklinde mütaalada bulunulmuştur. Ek bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde ek bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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