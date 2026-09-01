BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/164 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ HİSAR MAHALLESİ
MEVKİİ : ADA
PAFTA NO : -
ADA NO : 149
PARSEL NO : 287
VASFI : BORU HATTI VE YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 481,56
MALİKİN ADI VE SOYADI : HESPİYE TAT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/164 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.09.2026
#ilangovtr Basın no ILN02549283