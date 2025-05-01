BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

BALIKESİR İLİ

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞI İHALE İLANI



İdarenin

Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:24 Burhaniye/BALIKESİR

Telefon/Faks: 0 266-4126450 / 0266- 4221006

E-posta: emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr

İhalenin Konusu : Arsa Satış İhalesi

İhalenin

Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Tarihi ve saati : 13.05.2025 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır.

İHALE SURETİ İLE SATIŞI YAPILACAK ARSA VASIFLI TAŞINMAZ BİLGİLERİ



Sıra

No.

İli

İlçe

Mahalle

Ada/

Parsel Arsa

Yüzölçümü

( m² )

İmar durumu

Muhammen Bedeli (TL)

% 3 Geçici Teminat (TL)

1

Balıkesir

Burhaniye

Taylıeli

170 / 15

667,40 A-2 Kat / 5-3

0.15/0.30 Konut

12.100.000,00

363.000,00

2

Balıkesir

Burhaniye

Pelitköy

649 / 19

390,08 A-2 Kat / 5-3

0.20/0.40 Konut

7.100.000,00

213.000,00



4- Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi Taylıeli ve Pelitköy mahallelerinde bulunan ve yukarıdaki tabloda tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı belirtilen 2 adet arsa vasıflı taşınmazlar, Burhaniye Belediye Meclisinin 04.04.2025 tarih ve 2025/95 sayılı kararına istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeninin 22.04.2025 tarih ve 2025/493-494 sayılı kararları doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi çerçevesinde şartname esasları dâhilinde Açık Arttırma Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

5- İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 13.05.2025 Salı günü saat 10.00’da yukarıda belirtilen tablodaki sıralamaya göre Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

6- İhaleye katılacak olan İstekliler, istenilen belgeleri içeren dosyalarını en geç ihale tarihi olan 13.05.2025 Salı günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilirler.

7- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

8- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

9- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

9.1. Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi,

9.2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve/veya Sanayi Odasından 2025 yılı içerisinde alınmış, Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

9.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

9.4. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi

9.5. Burhaniye Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından imzalanan borcu yoktur belgesi.

9.6. Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belge,

9.7.İhale konusu arsa vasıflı taşınmazın yerinde görüldüğüne dair istekliler tarafından imzalanmış yer görme belgesi,

9.8. Ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesi,

9.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, her bir ortak tarafından istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

9.10. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde 9. Maddede belirtilen ilgili belgelerle birlikte Resmi Makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter takdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

9.11. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin Kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

10- İhale ve satıştan doğan veya doğacak her türlü vergi, resim, harç ve tapu harçları, alım satım giderleri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

11- Satışı yapılacak olan arsalar 3065 Sayılı Kanunun 17/4-r maddesi gereği KDV’den istisnadır.

12- Satışı yapılacak olan arsa vasıflı taşınmazların ihale bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir.

13- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, İhale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

14- İhale şartnamesi Burhaniye Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.



İLAN OLUNUR.





#ilangovtr Basın no ILN02214863