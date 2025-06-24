Cerrahi tarikatının önemli isimlerinden Saadettin Yılmaz'ın cenazesi Muhyiddin-i Rumi Türbesi'ne defnedilmek istendi.

Sit alanı olan mülkiyeti belediyede bulunan alana defin izni belediye tarafından verilmedi. Böyle bir definin yapılabilmesi için bakanlar kurulu kararı ve Cumhurbaşkanlığının onayı gerekiyor.

4 GÜDÜR BEKLETİLİYOR

Saadetin Yılmaz'ın cenazesini türbe alanına defnedilebilmesi için belediye ile tarikat mensupları arasındaki gerilim nedeniyle defin 4 gündür yapılamıyor. Akşam saatlerinde türbe etrafında toplanan tarikat mensupları defin için zorlamaları üzerine sivil toplum örgütleri de belediye başkanının yanında yer aldı.

Balıkesir valisi ve ilçe kaymakamı definin yapılmasını isterken Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler böyle bir definin yasal olmayacağını belirtti. Tartışmalar ve gerginlik devam ediyor.

MİLLETVEKİLİNDEN UYARI

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da Burhaniye'ye geldi ve yaşananlarla ilgili şunu söyledi;

*Burhaniye ilçemizde yer alan Muhyiddin-i Rumi Türbesi'ne yönelik yapılan defin talebi ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine kamuoyunu meşgul edenler adeta hukuksuzluğun peşinde koşmaktadırlar.

*Her şeyden önce söz konusu alan 1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenmiş, tapu kayıtlarında da bu husus açıkça belirtilmiştir.

*Ayrıca alanın bir bölümü cami koruma sınırları içerisinde yer almaktadır. Yani bu türbe yalnızca bir “yapı” değil, hepimizin ortak manevi ve kültürel mirasıdır.

*Burhaniye Belediyemizin mülkiyetinde yer alıyor olması, buranın mezarlık alanı olarak kullanılabileceği anlamına da gelmemektedir.

*Bu tür alanların kişisel talepler doğrultusunda kullanılamayacağı, ilgili tüm mevzuatlarda açıkça belirtilmiştir.

*Bu bağlamda Burhaniye Belediyemizin gösterdiği sorumluluk ve hukuk hassasiyeti hem Burhaniyemiz’de hem de Balıkesirmiz’de takdirle karşılanmaktadır.

*Balıkesir Valiliği’nin sürece dair yaklaşımı, yasa ve yönetmeliklerle çelişmekte, kurumlar arası uyumu ve kamu düzenini zedelemektedir.

*Bu gibi hassas meselelerde yürütmenin her kademesinin yasal çerçeveye titizlikle riayet etmesi gerekmektedir.

*Aksi durumda, hem kamu kurumlarının saygınlığı zedelenmekte, hem de yurttaşlarımız arasında hukuka olan güven duygusu aşınmaktadır.

*Bu tür hukuk dışı uygulamalar İçişleri Bakanlığı’nın dikkatinden kaçamayacak kadar da hassas olmalıdır.

*Türbe alanları, herhangi bir kimsenin kişisel tasarrufuna terk edilemez. Bu gibi alanlar, milletin ortak değeridir; korumak hepimizin görevidir.

*Bu durumda Balıkesir Valiliğimizi ve İçişleri Bakanlığı’nı hukuka uygun kararlar almaya davet ediyorum.

*Burhaniye Belediyesi’nin hukuka uygun duruşunu destekliyor; kamuoyunu yanlış yönlendiren, yetki aşımı niteliği taşıyan açıklama ve girişimlerin karşısında olduğumuzu ifade ediyorum.

EMNİYET MÜDÜR OLAY YERİNDE

Balıkesir Valisinin talimatı üzerin emniyet müdürü ve kaymakam olay yerine geldi ve valinin definin gerçekleşmesi için talimatlarını iletti. Başkan Deveciler Cumhurbaşkanının onayı olmadan cenazeyi buraya defnedemeyeceklerini belirtti ancak Valinin kesin talimatı üzerine defin yapılması istenilen yere araçlar sokuldu. Bölgede kalabalık sayısı da arttı.