Suudi Arabistan'ın gökyüzüne meydan okuyan prestij projesi Jeddah Tower (Cidde Kulesi), tamamlandığında Dubai'deki ikonik Burj Khalifa'yı geride bırakarak dünyanın yeni en yüksek binası olmaya hazırlanıyor. Projenin arkasındaki başmühendis John Peronto’nun paylaştığı son detaylar, devasa yapının inşaatında vites yükseltildiğini ve gökyüzüne doğru şimdiden çok kritik bir dönüm noktasına yaklaşıldığını gösteriyor.

Tamamlandığında 1000 metreyi aşması beklenen bu mimari harikası, mevcut rekortmen Burj Khalifa'nın 828 metrelik unvanını elinden alacak. İşin arkasındaki tasarım ekibi de aslında bu ligin yabancısı değil; kule, Burj Khalifa'nın da mimarı olan efsanevi isim Adrian Smith ve ortağı Gordon Gill tarafından tasarlandı.

GÖKYÜZÜNDE MİLAT YAŞANACAK

İnşaatın şimdiki durumuna bakıldığında kulenin 400 metre sınırını aşarak 104. kata kadar tırmandığı görülüyor. Mühendislik ekibi merkez çekirdekte haftada ortalama bir kat yükselerek projenin geçmiş aşamalarına kıyasla şimdiye kadarki en yüksek tempoya ulaşmış durumda. Bu hızla devam edildiğinde yaklaşık 25 hafta içinde 500 metre sınırı geçilecek ve ardından gözler asıl büyük hedefe çevrilecek. Binanın en büyüleyici noktası olması beklenen ve 160. kat civarında yer alacak olan üst gözlem terası "Sky Terrace" için çalışmalar oldukça agresif bir şekilde yürütülüyor. Mühendisler, bu tarihi dönüm noktasına ulaşmak için önlerinde sadece 60 hafta gibi bir süre kaldığını belirtiyor. Her şey planlandığı gibi giderse dünyanın yeni zirvesi Ağustos 2028'de kapılarını açacak.

VİZYON 2030 İÇİN HER ŞEYİ ASKIYA ALDILAR

Aslında bu dev kule, Suudi Arabistan'ın ekonomiyi petrol bağımlılığından kurtarmayı hedefleyen geniş kapsamlı Vizon 2030 planının en göz önünde olan parçası. Ancak krallığın diğer çılgın projelerinde işler bu kule kadar pürüzsüz ilerlemiyor. Örneğin, geleceğin çizgisel şehri The Line ve yüzen endüstriyel merkez Oxagon'u barındıran devasa NEOM projesinde takvimler ciddi şekilde saptı.

Kamu Yatırım Fonu (PIF) yetkilileri resmi olarak hiçbir projenin iptal edilmediğini, yalnızca önceliği olmayan işlerin ertelendiğini savunsa da, bazı finansmanların 2030'a kadar askıya alındığı ve bütçelerin liman ile veri merkezi gibi altyapı yatırımlarına kaydırıldığı biliniyor. Benzer şekilde, içine 20 tane Empire State Binası sığabilecek büyüklükte tasarlanan küp şeklindeki dev gökdelen projesi Mukaab da bu bütçe incelemeleri ve önceliklendirmeler kapsamında geçici olarak duraklama dönemine girdi.

KRİZLERİN ORTASINDA EZBER BOZAN PROJE

Ülkedeki birçok mega proje ekonomik dengeler ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle yavaşlarken veya ertelenirken, Jeddah Tower adeta ezber bozuyor. Mühendislik sınırlarını zorlayan bu devasa kule, arkasına aldığı güçlü momentumla 2028 yılında dünyanın yeni zirvesi olmak için bulutların üzerine doğru kararlı adımlarla yükselmeye devam ediyor. İÇİ WEEAL