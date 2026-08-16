Cidde kentinde yükselen dev yapının tamamlanması için yaklaşık 570 metre daha inşa edilmesi gerekiyor. Yıllarca duran projede çalışmalar yeniden hız kazanırken, kulenin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.

YILLARCA YARIM KALDI SONRA İNŞAAT YENİDEN BAŞLADI

Jeddah Tower’ın yapımına 2013 yılında başlandı. Ancak proje çeşitli sorunlar nedeniyle 2018’de, yapı yaklaşık 63 kata ulaştığında durdu. Uzun süre şantiyede önemli bir ilerleme olmadı.

İnşaat Ocak 2025’te yeniden başladı. O tarihten sonra çalışmalar hızlandı ve Ağustos 2026 itibarıyla kule 107 kata ve 430 metrenin üzerine çıktı. Son dönemde yapının merkez bölümünde ortalama haftada yaklaşık bir kat yükselme hızına ulaşıldığı bildiriliyor.

Binanın tasarımı da bu olağanüstü yüksekliğe göre hazırlandı. Yukarı doğru çıktıkça daralan üç kanatlı yapı, yüksek noktalarda rüzgarın bina üzerinde oluşturacağı baskıyı azaltacak şekilde tasarlandı.

BURJ KHALIFA'YI 170 METREDEN FAZLA GEÇECEK

Jeddah Tower tamamlandığında en az 1.000 metre yüksekliğe ulaşacak. Böylece 828 metrelik Burj Khalifa’dan 170 metreden fazla yüksek olacak ve dünyada 1 kilometre sınırını geçen ilk gökdelen unvanını alacak.

Kulenin içinde konutlar, otel bölümleri ve ofislerin yanı sıra seyir alanları bulunacak. Yapının toplam kullanım alanı yaklaşık 530 bin metrekare olacak ve binada 59 asansör görev yapacak. En dikkat çekici bölümlerinden biri ise üst katlarda yer alacak geniş seyir terası olacak.

İnşaatın en zor aşamalarından biri betonun bu kadar yüksek noktaya ulaştırılması. Proje ilerledikçe betonun 1 kilometreye yakın yüksekliğe pompalanması gerekecek. Burj Khalifa’nın inşasında beton yaklaşık 606 metreye kadar pompalanmıştı; Jeddah Tower’da bu seviyenin yüzlerce metre üzerine çıkılması hedefleniyor.

Mevcut takvim değişmezse kulenin 2028’de tamamlanması bekleniyor. Şu anda 430 metreyi aşan yapı, hedeflenen yüksekliğinin yarısına doğru ilerliyor.