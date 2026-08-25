Sosyal medyada 24 Ağustos Pazartesi günü paylaşılan görüntülerde, Başbakan Burnham'ın Ukraynalı bir askerle birlikte Manchester grubu The Smiths'in "Rusholme Ruffians" şarkısını çaldığı görüldü.

Burnham, cephe hattında, hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde performans sergileyen askeri ve sanatsal birim 'Kültür Güçleri' ile bağlantılı mobil kayıt stüdyosunda gitar çaldı.

Gitarı eline alıp birkaç akor bastığı sırada "Pratiğim eksik" diyerek şaka yapan Burnham, şarkı söylemeyi ise reddetti. Ukraynalı askerler daha sonra kendisine bir Oasis şarkısı seslendirdi.

BURNHAM'IN KİEV ZİYARETİ

İngiltere Başbakanı Burnham, göreve geldikten sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Burnham, Moskova'nın "haddini aşan tehditlerine" rağmen Rusya üzerindeki baskıyı sürdürme sözü verirken, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve diplomatik temaslara dair kritik açıklamalarda bulundu.

Diplomatik temaslar kapsamında Burnham, İngiltere ve Fransa tarafından selefi Sir Keir Starmer döneminde kurulan "gönüllüler koalisyonu" toplantısına ilk kez başkanlık etti.

Koalisyonun "elinden gelen her şeyi yaptığını" ifade eden Burnham, ABD Kongresi'ne de Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı "artırma" çağrısında bulundu.

İNGİLTERE'NİN GİZLİ FÜZELERİNİ SIRRINI VERDİ

İngiltere hükümeti, Fransız yapımı Scalp füzesinin (İngiltere'nin Storm Shadow seyir füzesi versiyonu) İngiliz üretimi bileşenlerine ait çizimlerini devretmeyi kabul etti. Bu kararla birlikte Ukrayna'nın söz konusu uzun menzilli silahı yerli imkanlarla üretmesinin önü açıldı.

Ayrıca İngiliz savunma şirketi MBDA'nın Scalp füzelerine ait bileşenlerin bilgisini gizlilikten çıkarmasına izin verilerek Ukrayna ve Fransa'nın Ukrayna'da montaj hatları kurması hedefleniyor.

İngiltere ve Fransa tarafından daha önce de tedarik edilen Scalp ve Storm Shadow füzeleri, Rusya içerisindeki askeri hedefleri vurmak için kullanılmıştı.