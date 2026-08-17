İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ı taklit eden bir hesapla mesajlaştı.

Politico, dört yetkiliye dayandırdığı haberinde, Burnham'ın bu sahte hesapla iletişim kurduğunu ancak daha sonra söz konusu kişinin gerçek olmadığını şüphelendiğini aktardı.

Kaynaklar, Burnham'ın Başbakanlık Ofisi'ne girdikten sonra "birkaç mesaj" alışverişinde bulunduğunu belirtti. Ancak bu iletişimin "hiçbir önem taşımadığı" vurgulandı. Şüpheli mesajların hemen ardından derhal ilgili makamlara bildirildiği kaydedildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Politico'nun haberine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ulusal güvenlik meseleleri hakkında yorum yapmıyoruz" ifadesini kullandı.

Ofis ayrıca, mesajların içeriği ve gönderim zamanı hakkında detay vermedi.

ABD'DE GİZEMLİ TELEFONLAR

İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği, olaydan duyulan endişe nedeniyle konuyu Beyaz Saray'a iletti. Beyaz Saray ise konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmayı reddetti.

Bu gelişme, geçen yıl Trump'ın Özel Kalem Müdürü olduğunu iddia eden bir kişiden mesaj ve telefon alan senatörler, valiler ve ABD'li iş insanlarının ardından soruşturma başlatılmasıyla paralel bir süreçte yaşanıyor.

FBI ve Beyaz Saray, bu tür sahte hesapların tespitine yönelik çalışmaları sürdürüyor.