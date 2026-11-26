Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında aldığı galibiyetin ardından gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan isimlerin durumu ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yanı sıra Aston Villa maçında burnu kırılan Deniz Gül'ün de durumu belirsizliğini korurken forvet hattında nasıl bir yol izleneceğine teknik heyet karar verme aşamasına geldi.

Deniz Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın tek golünü atmıştı. Gol sırasında burnuna darbe alan futbolcuda kırık oluşmuş ve oyuncu ameliyat edilmişti. Sarı kırmızılılarda burnundaki kırık nedeniyle ameliyat edilen Deniz Gül'ün Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği belirtildi. Milli santrfor, Osimhen'in kullandığına benzer bir maskeyle sahaya çıkabilecek.

Galatasaray'da derbi öncesinde en çok merak edilen konu ise Victor Osimhen'in sağlık durumu. Nijeryalı yıldızın Beşiktaş karşılaşmasına yetişebilmesi için sağlık ekibi adeta seferber oldu. Osimhen'in maç öncesinde denenmesi beklenirken takımla çalışmalara başlayamaması halinde ise riske edilmeyeceği öğrenildi. Her iki ismin de kısıtlı süre alması durumunda teknik Direktör Okan Buruk'un ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor.