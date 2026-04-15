Ses sanatçısı Onur Akay, köpeğiyle dışarı çıktığı sırada saldırıya uğradı. Başıboş olduğu öne sürülen pitbull cinsi köpeğin hedefi olan Akay, köpeğini korumak isterken yaralandı.

BURNUNDAN PARÇA KOPTU

Saldırı sırasında köpeğini kurtarmaya çalışan Akay’ın burnundan parça koptuğu ve dudağında derin kesikler oluştuğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçıya müdahale edildi.





DERİN YARALAR OLUŞTU

Akay’ın burnuna 9, dudağına ise 3 dikiş atıldığı belirtildi. Yaşadığı ciddi yaralanmaya rağmen moralini yüksek tutan sanatçının, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.





''Çok sevdiğim köğepim Leo ile gezerken, başı boş olan Pitbull sadırısına uğradık. Leo'yu kurtarırken maalesef burnumdan bir parça koptu, dudağımda derin yaralar oldu.

Arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Burnumda 9, dudağımda 3 dikiş. Ambulansla hastaneye gittim. Yine de hem Ambulansta hem de acil serviste şarkı söyledim. Dedim ki: “Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak, bir sevgi istiyorum.''