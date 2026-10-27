Suriye-Türkiye sınırına yakın İdlib bölgesinde bir silah deposu, Ürdün'ün Suriye'nin Güney bölgelerini vurduğu saatlerde patladı.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor olsa da saldırı ihtimali araştırılıyor. Patlama, kilometrelerce öteden görülürken şok dalgası çevre binaları titretti.

Görüntülerde devasa turuncu bir ateş topu ve yükselen bir duman bulutu görülüyor.

Bunu, depolanan mühimmatın patlamasına uygun olarak ikincil patlamalar ve havada uçuşan mühimmat izliyor.

Eylül ayından bu yana Suriye genelinde mühimmat depolarında ve artık mühimmatın bulunduğu tesislerde bir dizi patlama meydana gelmişti.

Yaşanan patlamanın Ürdün ordusunun Suriye'nin güneyinde kalan Süveyde ve Dara bölgelerini vurması ardından geldi.

ÜRDÜN UÇAKLARI SURİYE'Yİ VURDU

Ürdün ordusu, Kerek kentindeki bir kilisede 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme gerekçesiyle Suriye'nin güneyine hava harekatı gerçekleştirdi.

Bölgede gerilimi artıran operasyonun ardından iki ülke arasındaki Nasib Sınır Kapısı geçici olarak geçişlere kapatılırken, Ürdün ve Suriye makamları operasyonun sonuçlarına ilişkin farklı açıklamalarda bulundu.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, savaş uçaklarının "Ürdün Caydırıcılığı - Hamud" adı verilen askeri harekat kapsamında Suriye'nin güneyindeki terör örgütlerine ait mevzileri hedef aldığını açıkladı.

Suriye hükümeti ise Ürdün hava saldırılarında sivillerin hedef alındığını duyurdu.

Ülkenin güneyine düzenlenen bombardımanlarda aralarında çocukların da yer aldığı 5 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu bildirildi.

Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Şam yönetimi, saldırılardan etkilenen ailelerle dayanışma içinde olunduğunu kaydetti.

KİLİSE SALDIRISINDAN SONRA HAREKAT

Harekatın, 23 Ekim tarihinde Kerek vilayetindeki Hamud Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine yönelik silahlı saldırıya karşılık olarak yapıldığı kaydedildi.

Ürdün ordusu, kilise saldırısını gerçekleştiren faillerin Suriye'nin güneyinde vurulan terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu aktardı.

Operasyonda örgütlere ait mevzilerin vurulduğu, bazı araçların imha edildiği ve çok sayıda teröristin öldürülerek yaralandığı belirtilirken, adımın kilise saldırısında ölenlerin intikamını alma amacıyla atıldığı vurgulandı.

Operasyon öncesinde Şam yönetimiyle herhangi bir askeri temas kurulmadığını açıklayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, duruma tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Önceden koordinasyon sağlanmaksızın Suriye toprakları içerisinde operasyon gerçekleştirilmesine yönelik tam çekincemizi ilettik." ifadeleri kullanıldı.