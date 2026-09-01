Yunanistan’ın dünyaca ünlü doğa ve tatil merkezlerinden Girit’teki Balos Plajı ve Santorini’nin Oia bölgesi, yaz sezonunda yaşanan turist yoğunluğu ve uzun kuyruklarla gündeme geldi. Sosyal medyadaki yaygın paylaşımların ardından ziyaretçi akınına uğrayan bölgelerde, altyapı yetersizliği ve güvenlik endişeleri sebebiyle yeni önlemler tartışılıyor.

Girit’in simge noktalarından Balos Plajı’na feribotlarla ulaşan tatilciler, kıyı şeridinde yaşanan izdiham nedeniyle karaya çıkmakta ve dönüş teknelerine binmekte zorluk yaşadı. Yerel kaynaklar ve uluslararası basında yer alan haberlere göre yetkililer, bölgenin ekolojik yapısını korumak ve can güvenliğini sağlamak amacıyla adada aynı anda bulunabilecek ziyaretçi sayısına sınırlama getirmeyi planlıyor.

1200 KİŞİ AYNI ANDA ALINDI

İngiliz basınına yansıyan öneriler arasında, alanda aynı anda en fazla 1.200 kişinin bulunmasına izin verilmesi yer alıyor. Turizm sezonunun yoğun olmadığı mayıs gibi ilkbahar aylarında sakinliğini koruyan bölgenin, okulların tatil olduğu yaz döneminde kapasitesinin üzerinde talep gördüğü belirtildi.

SIRAYA GİRİP SAATLERCE BEKLEDİLER

Benzer bir yoğunluk tablosu da Santorini’nin Oia bölgesinde yaşanıyor. Mavi kubbeli mimarisiyle bilinen beldede ikonik fotoğraf kareleri yakalamak isteyen ziyaretçilerin, sabah saat 07:00 itibarıyla sıraya girerek saatlerce beklediği kaydedildi.

Sosyal medya içeriklerinin etkisiyle popülaritesi artan bu alanlarda yaşanan insan sirkülasyonu, ziyaretçiler ve sektör temsilcileri arasında hem yoğunluk hem de giriş ücretleri ve erişim düzenlemeleri bakımından farklı görüşlerin dile getirilmesine yol açıyor.