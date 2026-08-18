Hırvatistan’da nüfus kaybı yaşayan bazı belediyeler, genç iş gücünü bölgeye çekmek ve demografik yapıyı canlandırmak amacıyla özel mülk ve arsa teşvik programları uyguluyor. Söz konusu uygulamalar ülke genelini değil, yalnızca nüfusu azalan belirli yerel yönetimleri kapsıyor.

SEMBOLİK ÜCRETLER VE TADİLAT DESTEKLERİ

Başta Legrad ve Vodnjan olmak üzere kırsal alanlardaki belediyeler, terk edilmiş evleri ve arsa parsellerini 0,13 euro (yaklaşık 13 sent) gibi sembolik tutarlarla satışa çıkarıyor veya uzun süreli kiralama modelleri sunuyor. Belediyeler, sembolik tutarlarla mülk edinen ailelere evlerini yaşanır hale getirebilmeleri için finansal hibe ve tadilat desteği de sağlıyor.

40 YAŞIN ALTINDA OLMAK GEREKİYOR

Programlardan yararlanabilmek için adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor:

Başvuran kişilerin veya çiftlerin 40 yaşının altında olması.

Tahsis edilen mülkte en az 10 ila 15 yıl boyunca kesintisiz yaşama zorunluluğu.

Arsa veya ev edinenlerin 2 ila 3 yıl içerisinde inşaatı tamamlaması ya da mülkü oturuma hazır hale getirmesi.

Önceliğin Hırvatistan vatandaşları, Avrupa Birliği (AB) vatandaşları veya ülkede halihazırda yasal uzun süreli oturum izni bulunan kişilere tanınması.

Doğrudan ve koşulsuz bir mülk dağıtımı niteliği taşımayan bu projeler, yerel yönetimlerin kırsal bölgelerdeki nüfus azalmasını önleme ve yerel ekonomiyi destekleme hedeflerinin bir parçası olarak yürütülüyor.