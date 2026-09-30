Yunanistan hükümeti, nüfusu azalan ve yaşlanan bölgelere daimi yerleşimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği 'Yeniden Yerleşim' programının kapsamını genişletiyor. 10 bin euroya (güncel kurla yaklaşık 556 bin lira) kadar hibe desteği sunan programa başvuruların ekim ayında açılması planlanıyor.

İŞ SAHİBİ OLMA VEYA ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

İlk olarak Evros (Dedeağaç) bölgesinde başlatılan program; Kastorya, Kılkış, Serres, Florina, Pella, Drama, Kozani ve Grevena’nın ardından Yanya (Ioannina) ve Sayada (Thesprotia) bölgelerindeki sınır ve dağlık belediyeleri de kapsayacak şekilde büyütüldü.

Güncellenen şartlar kapsamında, başvuru sahiplerinin taşındıkları bölgede iş sahibi olma veya çalışma zorunluluğu kaldırıldı. Taşındığı bölgede henüz bir işi olmayan kişiler ile AB üyesi ülke vatandaşları ve 1 Ocak 2025 sonrası ilgili bölgedeki üniversitelerden mezun olanlar da şartları taşımaları halinde programdan yararlanabilecek.

Toplam 10 bin euro tutarındaki mali yardım, hak sahiplerine iki eşit taksitte ödenecek:

- İlk Taksit (5.000 Euro): Başvurunun onaylanmasının ardından verilecek.

- İkinci Taksit (5.000 Euro): Taşınılan belediyede bir yıllık daimi ikamet süresi dolduğunda aktarılacak.

Tahsis edilen hibe tutarı vergiden muaf tutulacak; haczedilemeyecek, devlete veya bankalara olan borçlarla mahsup edilemeyecek. Başvuru ve ödeme süreçlerinde vergi ya da sosyal güvenlik borcu yoktur belgesi talep edilmeyecek.

DENETİMİ BELEDİYELER YAPACAK

Hem tek kişilik hanelerin hem de ailelerin başvurabildiği programda temel kriter, ana ikametgahın fiilen ilgili belediyeye taşınması olacak. Şartın yerine getirilip getirilmediği yerel belediyeler tarafından denetlenecek. Başvurular online olarak relocation.vouchers.gov.gr adresi üzerinden alınacak.

Öte yandan benzer bir teşvik modeli İspanya’nın La Rioja bölgesinde de uygulanıyor. "Revive" adı verilen program kapsamında, nüfusu 5 binin altındaki köylere yerleşerek konut alan, inşa eden veya yenileyen kişilere 40 bin euroya (yaklaşık 2 milyon liranın üzerinde) kadar hibe desteği sağlanıyor.