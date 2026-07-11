Türkiye’nin batısında, İzmir’in Menderes ilçesi (Ahmetbeyli) yakınlarında yer alan antik Notion kentindeki arkeolojik kazılarda, Pers İmparatorluğu dönemine ait altın sikkelerden oluşan tarihi bir defineye ulaşıldı. Yaklaşık 2 bin 500 yıl önce küçük bir çömlek içine gizlenen sikkelerin, dönemdeki Pers-Atina savaşlarında görev yapan paralı askerlerin maaş ödemelerinde kullanıldığı tahmin ediliyor.

Daily Galaxy’nin haberine göre keşif, 2023 yılında Michigan Üniversitesi bünyesindeki Notion Arkeoloji Projesi ekibi tarafından gerçekleştirildi.

EVİN ALTINDA GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

Kazı raporlarına göre altın sikkeler, Helenistik döneme ait bir konutun altında kalmış daha eski bir yapının oda köşesinde bulundu. Keşfe liderlik eden Michigan Üniversitesi Akdeniz Sanatı ve Arkeolojisi Profesörü Christopher Ratte, paraların güvenlik amacıyla gömüldüğünü ancak sahibinin geri dönemediğini belirtti.

Ratte, "Kimse değerli metallerden oluşan bir defineyi geri alma niyeti olmadan gömmez. Dolayısıyla, böyle bir definenin günümüze kadar korunmasını ancak en ciddi talihsizlikler ve ani gelişen olaylar açıklayabilir" bilgisini verdi.

ASKERİ FON OLASILIĞI

Uzmanlar, definenin bulunduğu Notion kentinin stratejik konumuna dikkat çekiyor. MÖ 6. yüzyılda Pers kontrolünde olan, ardından Yunan egemenliğine geçen ve MÖ 334’te Büyük İskender’in varışına kadar sürekli el değiştiren liman kenti, askeri operasyonların merkezinde yer alıyordu.

Antik tarihçi Ksenofon’un kayıtlarına göre, bulunan ve "darik" olarak adlandırılan bu altın sikkelerin her biri, bir paralı askerin bir aylık maaşına denk geliyordu. Araştırmacılar, çömlek içindeki toplu paranın gelecekteki bir askeri kampanya için oluşturulmuş bir askeri fon olabileceğini ya da limandaki imar faaliyetlerinde kullanılmak üzere saklanmış olabileceğini öngörüyor. Bölgedeki ani bir askeri yenilgi veya tahliye nedeniyle parayı saklayan yetkilinin geri dönemediği ihtimali üzerinde duruluyor.