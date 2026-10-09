Ermenistan’da Hatis Dağı’nın zirvesine inşa edilen ve tamamlandığında dünyanın en yüksek Hristiyan sembollerinden biri olması planlanan dev İsa heykeli projesinde çalışmalar devam ediyor.

Ermeni iş insanı Gagik Tsarukyan tarafından ülkenin Hristiyanlık mirasını öne çıkarmak ve uluslararası turizmi canlandırmak amacıyla 2022 yılında başlatılan proje, kaidesiyle birlikte 101 metre yüksekliğe ulaşmayı hedefliyor.

Bu boyutlarıyla anıtın, New York’taki 93 metrelik dünyaca ünlü Özgürlük Heykeli’ni boy olarak geride bırakması bekleniyor.

2027 YILINDA TAMAMLANACAK

İlk etapta 2025 yılında bitirilmesi öngörülen alüminyum gövdeli heykelin açılışı; resmi izin süreçleri, bölgedeki arkeolojik alanlara dair çekinceler ve heykelin kaide konumundaki değişiklikler nedeniyle 2027 yılına ertelendi. Öte yandan projeyi finanse eden Tsarukyan’ın karşı karşıya olduğu hukuki süreçlerin de inşaat takvimini yavaşlattığı aktarılıyor.

Dev anıt projesi, ülkedeki dini ve sivil çevrelerde ise ciddi tartışmalara yol açtı. Ermeni Apostolik Kilisesi, devasa bir heykel figürünün Ermenistan’ın haç taşları ve geleneksel kilise mimarisine dayanan dini gelenekleriyle bağdaşmadığını savunarak projeye karşı çıkıyor.

Çevre ve maliyet odaklı eleştirilere rağmen destekçiler, anıtın Ermenistan’ın küresel ölçekteki tanıtımına ve turizm gelirlerine büyük bir katkı sunacağını vurguluyor.