Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında ‘kapsamlı organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapısı tespit edildiğini’ belirtti.

Gürlek, dün yaptığı açıklamada “Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturmalar, yalnızca finansal piyasalardaki usulsüzlüklerle sınırlı değildir. Finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığı tespit edilen organize bir yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır” dedi. Gürlek, soruşturmada 433 şüpheliden 112'sinin tutuklandığını ve yaklaşık 30 milyar lira değerinde para, taşınmaz ve hisse senedinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na iade edildiğini açıkladı.