Bursa'da çeşitli vaatlerle kandırılarak banka hesabını kiralayan ve bu nedenle mağdur olan bir vatandaş, polis merkezine giderek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, siber ve mali suçların önlenmesi amacıyla geniş çaplı teknik ve fiziki takip çalışması başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; internet üzerinden ulaştıkları kişileri iş, yüksek kazanç ve burs vaatleriyle ikna edip mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri ve bu hesapları yasa dışı para trafiğinde paravan olarak kullandıkları tespit edildi.

POLİS MAĞDURUN ARKADAŞI ROLÜNE BÜRÜNDÜ

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, zanlıları yakalamak için planlı bir çalışma yürüttü. Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli bir polis memuru, internet üzerinden şüphelilerle alıcı gibi temas kurarak şikayetçi mağdurun yanındaki "ikinci kişi" rolünü üstlendi. İz süren ekipler, şüphelilerle buluşmak üzere İstanbul'da randevu ayarladı. Operasyonda, banka hesabını kiralamak isteyen mağdurun arkadaşı gibi davranan polis memuru sayesinde 28 yaşındaki H.İ., B.A., K.A. ve S.A. isimli 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

DÖRT ŞÜPHELİDEN İKİSİ TUTUKLANDI

İstanbul'daki operasyonun ardından Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan H.İ. ve B.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.A. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin internet üzerinden yürütülen paravan hesap dolandırıcılığına karşı çalışmaları sürüyor.