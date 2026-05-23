BURSA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BURSA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/146 Esas

Konu : İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan gaipliğe karar verilmesi davasında verilen ara karar gereğince;

Tokat ili, Turhal ilçesi, Gökdere Mah./Köy, 34 Cilt, 144 Aile Sıra No, 56 sırada nüfusa kayıtlı İzzet/Züleyha oğlu, 20/05/1984 doğumlu 11948980460 TC kimlik numaralı NAZIM YANIK'ın izine rastlanadığı, sağ veya ölü olduğu hakkında bir haber alınamadığı ve uzun süreden beri de tüm aramalara rağmen bulunmadığı, iddia olunmaktadır. NAZIM YANIK'ın TMK'nın 33/2. maddesi uyarınca gaipliğine karar verileceğinden NAZIM YANIK' ile ilgili olarak bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2026/146esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 11948980460

ADI SOYADI : NAZIM YANIK

BABA ADI : İZZET

ANA ADI : ZÜLEYHA

DOĞUM TARİHİ : 20/05/1984

DOĞUM YERİ : TURHAL

İKAMETGAH ADRESİ : Yenidoğan Mah. Çalışkan Sk. No:4 İç Kapı No:3Gürsu/ BURSA

DURUŞMA YERİ : BURSA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

DURUŞMA SAATİ : 21/10/2026 09:45

