BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2022/1006 Esas

KARAR NO: 2025/147

Davacı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan 5464 S.K. Uy.Tacirlere Verilen Kurumsal Banka Ve K.Kartlarından Kaynaklanan (5411 S.K. 142/1 Hariç) (İtirazın İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davanın kısmen kabulüne dair karar verilmiş olup, Demirtaş Dumlupınar Osb mh. Mustafa Karaer Cd. No:28 K:2 Osmangazi /Bursa adresinde davalı Fabra Tekstil Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketine adresin yıkılmış ve bina vasfını yitirmiş olması nedeniyle ve davalının yeni adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar T.K’nun28.ve devamı maddeleri gereğince ilan olunur. Açıklanan gerekçe ve tüm dosya kapsamına göre, aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlere,

1-Davanın kısmen kabulüne, davalıların Bursa 11. İcra Md.'nün 2019/14005 esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın kısmen iptaline, takibin 1.122.190,71 TL asıl alacak, 11.957,69 TL işlemiş faiz, 597,98 TL BSMV ve 477,48 TL sigorta alacağı olmak üzere toplam 1.135.223,86 TL alacak üzerinden asıl alacağa takip tarihinden itibaren işletilecek %40 oranında temerrüt faizi ve faizin %5 BSMV'si ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

-Alacak likit olduğundan asıl alacağın %20'si olan 224.438,18 TL icra inkar tazminatının davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

2-İcra takibinden sonra yapılan ödemelerin kararın infazı aşamasında icra müdürlüğü tarafından nazara alınmasına,

3-Harçlar yasası gereği alınması gereken 77.547,14-TL harçtan peşin alınan 13.735,36-TL harcın mahsubu ile bakiye 63.811,78-TLharcın davalılardan tahsiline,

4-7155 sayılı Kanunun 23. Maddesi ile 6325 sayılı Kanunun 18/A-12-13 maddeleri uyarınca 1.600,00 TL arabuluculuk ücretinin davalılardan alınarak hazineye ödenmesine,

5-Davacı tarafından yapılan aşağıda dökümü yazılı 2.898,75-TL yargılama gideri üzerinden kabul red oranına göre hesaplanan 2.893,54-TL ile peşin alınan 13.735,36-TL harcın davalılardan alınarak davacıya verilmesine, bakiye giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına,

6-Davacı yararına ölçümlenen 170.931,34-TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

7-Karar kesinleştiğinde taraflarca yatıralan avansın kullanılmayan kısmının HMK 333.md.uyarınca yatıranlarına iadesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 12/02/2025

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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