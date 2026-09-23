BURSA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. BURSA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/458 Esas

Konu : 4721 sayılı TMK'nın 33/2. maddesi gereğince gaiplik ilanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileBURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 12.02.2013 tarih ve 2012/641 Esas-2013/208 Karar sayılı ilamı ile Bursa, Osmangazi, Demirtaş-Barbaros Mah., 4761 (Yeni=7703 Ada, 2 Parsel) Parselde kayıtlı taşınmazın maliki Osman kızı Ayşe, Osman kızı Hatice ve Osman kızı Fatma hakkında Maliye Hazinesi kayyım olarak atandığından 4721 sayılı Medeni Kanunun 588. Maddesinde belirtilen 10 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen hazine tarafından gaiplik kararı verilmesi istenmiş, M.K. 588 maddesinin atıfta bulunduğu 33/2 fırkası gereğince birer (1) ay arayla iki (2) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;

Birer (1) ay ara ile yapılacak iki (2) ilandan ve ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikinin gaipliğineve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur.

TAPU MALİKİ

Bursa, Osmangazi, Demirtaş-Barbaros Mah., 4761 (Yeni=7703 Ada, 2 Parsel) Parselde kayıtlı taşınmazın maliki olan ve soyadı ile diğer kimlik bilgileri belli olmayan Osman kızı Ayşe, Osman kızı Hatice ve Osman kızı Fatma

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