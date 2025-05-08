BURSA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BURSA

34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN

ESAS NO : 2024/571

KARAR NO: 2025/62

Mahkememizin 21.01.2025 tarih ve 2024/571 Esas, 2025/62 sayılı kararı ile54*******36 T.C.kimlik numaralı, beyanına göre işsiz, yerleşim yeri olmayan sokaklarda kaldığını beyan eden sanık Ahmet AYDEMİR hakkında " Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan yapılan yargılama neticesinde 1 yıl hapis ve 4.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Tüm araştırmalara rağmen sanık Ahmet AYDEMİR'e kararın tebliğ edilemediği ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilâmın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02218827