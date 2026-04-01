BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/2249 Esas

Konu : Gerekçeli Karar İlanı.

İ L A N

Davalı Süleyman BALIK''ın hissedarı bulunduğu aşağıda bilgileri yazılı bulunan taşınmazlarda ortaklığın satılarak giderilmesine karar verilmiş olup, davalı Süleyman BALIK'ın tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden, gerekçeli karar evrakı hüküm 1 ve 3 nolu bendinin gazetede ve elektronik ortamda ilanen tebliğine karar verilmiştir. "Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Mürseller Mahallesi, 12882 Ada, 2 Parsel, 3875,36 m² tarla vasıflı taşınmazın; Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Mürseller Mahallesi, 12842 Ada, 294 Parsel, 3026,31 m² tarla vasıflı taşınmazın; aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte GENEL AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,Satış bedelinin dosyada mübrez veraset ilamları gözetilerek PAYDAŞLAR ARASINDA PAYLAŞTIRILMASINA"Şeklinde gerekçeli karar tebliği yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

