BURSA 8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

BURSA

8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2026/291 Esas

DAVACI : ABDULLAH ŞOKAN- ***992 T.C. No'lu

DAVALI : OULE ŞOKAN-***618 Yabancı Kimlik No'lu

***618 Yabancı Kimlik No'lu Nafi ve Zennup kızı, ***1998 Halep doğumlu davalı Oule Şokan'a dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,davacı Abdullah Şokan 30/04/2026 tarihli dava dilekçesinde; davalı ile Suriye'de evlendiklerini, müşterek bir çocuklarının olduğunu, aralarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle 1,5 yıldır ayrı yaşadıklarını, dinen de boşandıklarını, evlilik birliği içerisinde davalının tutumunun geçimsizliğe yol açtığını davalının yemek yapmadığını, evi temizlemediğini, sorduğunda tartışma çıkardığını, davalının tutumlarının geçimsizliğe sebep olduğunu belirterek boşanmalarına karar verilmesini, yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiş olup, davalı Oule Şokan'a HMK'nun 126, 127, 128, 129 maddelerine göre davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş cevap dilekçesini, ilk itirazlarını, delillerini, delil olarak gösterdiği belgeleri dilekçesine eklemek, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu bildirmek, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı yapmak, tanık deliline dayanıyorsa tanıkların isim ve açık adresleri ile tanıklık yapacakları konuyu bildirmek, her bir tanık için 100,00 TL tanık ücreti ve 300,00'er TL tebliğ gideri ile diğer masraflar için belirlenecek olan delil avansını yatırmak üzere tebliğ (yayım) tarihinden itibaren iki hafta süre verildiği, süresinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgeler için gerekli açıklamayla ilgili eksikliği HMK.140/5 md. gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceği, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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